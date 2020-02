Der Angeklagte trägt den Stock, mit dem er "Norbert" (rechts) erschlagen haben will, in eine Plastiktüte verpackt in den Gerichtssaal.

Der Angeklagte trägt den Stock, mit dem er "Norbert" (rechts) erschlagen haben will, in eine Plastiktüte verpackt in den Gerichtssaal. Bild © Maintower (hr-fernsehen), privat

Seit einem Jahr ist Norbert tot, erschlagen von einem Professor. Gerade hat das Wetzlarer Amtsgericht sein Urteil gesprochen. Aber das Chihuahua-Hündchen kann noch immer nicht in Frieden ruhen.

Zehn Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe von knapp 6.000 Euro wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz: Im Prozess um den erschlagenen Chihuahua Norbert aus Waldsolms-Brandoberndorf (Lahn-Dill) wusste das Amtsgericht Wetzlar nach immerhin fünf Verhandlungstagen genug für ein seiner Meinung nach gerechtes Urteil. Das sehen sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft anders.

Beide Seiten haben Berufung gegen das Urteil vom 24. Januar eingelegt. Das hat Amtsgerichtssprecherin Jeanette Vollmer am Montag dem hr auf Anfrage bestätigt. Und damit landet der Fall vor dem Landgericht in Limburg.

Alles nur ein Unfall?

Im Februar 2019 war es zu dem fatalen Zwischenfall in Brandoberndorf gekommen Der heute 64-Jährige Hochschulprofessor Gerald R. erschlägt beim Joggen den kleinen Chihuahua Norbert. Vor Gericht gibt er an, er habe sich gegen einen anderen Hund zur Wehr setzen wollen und eine abwehrende Ausholbewegung mit einem Stock gemacht. In diesen Schlag sei Norbert hineingesprungen. Der Hund wurde dabei so schwer verletzt, dass er kurz darauf eingeschläfert werden musste.

Ein Unfall also? Nebenklage und Staatsanwaltschaft in Wetzlar gehen dagegen davon aus, dass er mehrfach auf den Hund eingeschlagen und anschließend auf die Mitbesitzerin des Hundes losgegangen war. Dieser Schilderung war das Amtsgericht nach einer zähen Verhandlung gefolgt und hatte den Mann verurteilt. Die Berufungstermine am Limburger Landgericht stehen noch nicht fest.

