Prozess um gefälschte Corona-Tests in Gießen beginnt

Weil sie Testergebnisse gefälscht haben sollen, müssen sich zwei ehemalige Mitarbeiter eines Gießener Corona-Testcenters vor Gericht verantworten. Die beiden Männer sollen fast 200-mal Gebühren für PCR-Tests in die eigene Tasche gesteckt haben.

Vor dem Amtsgericht Gießen beginnt am Donnerstag der Prozess gegen zwei ehemalige Mitarbeiter eines Corona-Testcenters. Sie sollen PCR-Tests abgenommen und gefälschte Laborergebnisse verschickt haben. Die jeweils fällige Gebühr von knapp 80 Euro sollen sie jeweils bar kassiert und in die eigene Tasche gesteckt haben.

Anklage: Betrug in 185 Fällen

Angeklagt sind die 43 und 27 Jahre alten Männer wegen gewerbsmäßigen Betrugs und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung. Sie arbeiteten in einem Testcenter am Berliner Platz in Gießen. Ihre Betrugsmasche sollen sie 185-mal angewandt und damit fast 15.000 Euro ergaunert haben.

Die Staatsanwaltschaft geht nach Auskunft eines Sprechers davon aus, dass die betroffenen Proben nie in einem Testlabor landeten. Stattdessen seien gefälschte Testergebnisse verschickt worden, die immer auf "negativ" lauteten. Ob es dadurch zu weiteren Ansteckungen mit dem Coronavirus kam, sei ungeklärt.

Gefälschter Laborbericht gefunden

Der ältere Verdächtige räumte bereits zu Beginn der Ermittlungen im Sommer 2021 die Betrügereien ein. Den 27-Jährigen belasten nach Auskunft der Staatsanwaltschaft E-Mails.

Aufgeflogen war die Sache durch den Hinweis eines Zeugen. Daraufhin ließ die Staatsanwaltschaft das Testzentrum und die Wohnung eines der Beschuldigten durchsuchen. Dabei stießen die Ermittler unter anderem auf einen gefälschten Laborbericht.

Verdacht gegen Betreiber bestätigt sich nicht

In den Fokus der Ermittler gerieten zunächst auch der Betreiber des Testcenters sowie die Ex-Freundin eines der Angeklagten. Der Verdacht gegen sie habe sich jedoch nicht erhärtet, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Für den Prozess ist ein zweiter Verhandlungstermin am 4. Juli angesetzt. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten eine Gefängnisstrafe.

