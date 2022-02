Wegen der Beteiligung an einer Geldautomatensprengung muss sich seit Donnerstag ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Darmstadt verantworten.

Dem Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor, vor rund zwei Jahren als Mitglied einer Bande an der Sprengung eines solchen Automaten im Hauptbahnhof in Offenbach beteiligt gewesen zu sein. Erbeutet wurden 20.500 Euro. Gut einen Monat später soll er an einer versuchten Sprengung in Heusenstamm (Offenbach) mitgewirkt haben. Mögliche Komplizen konnten bislang nicht ermittelt werden.