Am Landgericht Fulda muss sich ein 37-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Mordes verantworten.

Dem Mann wird vorgeworfen, vor der Wohnung seiner damaligen Freundin in Bebra eine Fußmatte vorsätzlich angezündet zu haben. Am Ende stand das Dach in Flammen. Der Angeklagte räumte zu Beginn der Verhandlung ein, dass die Beziehung mit seiner Freundin kurz zuvor in die Brüche gegangen ist - auch habe er in der Wohnung randaliert. Das vorsätzliche Anzünden der Fußmatte stritt er ab. Ein Urteil wird voraussichtlich kurz vor Weihnachten erwartet.