In einem zweiten Prozess um den Drogen- Onlineshop "Chemical Revolution" ist am Montag in Gießen die Anklageschrift verlesen worden.

Diese umfasst laut Staatsanwaltschaft 311 Fälle. Angeklagt sind fünf Männer. Ihnen wird bandenmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Sie sollen zwischen April 2018 und Februar 2019 für den illegalen Online-Shop tätig gewesen sein, der als größter seiner Art in Deutschland galt. In einem ersten Prozess hatte das Landgericht im August 2021 sieben Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.