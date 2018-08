Großer Deal in kleiner Hütte: In einem Frankfurter Kleingarten sollen mehr als 20 Kilogramm Opium verkauft worden sein. Vor Gericht steht ein Mann, der mehr als die dreifache Menge besessen haben soll.

In einer Gartenlaube am Frankfurter Fernsehturm soll kiloweise Opium verkauft worden sein. Ein Mann, der laut Anklage an dem Rauschgifthandel beteiligt war, steht seit Dienstag vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen vor, mindestens 65 Kilogramm Opium besessen zu haben.

Der Stoff war in einer Gartenlaube sowie in einem Komposthaufen in einer Kleingartenanlage in Frankfurt-Ginnheim versteckt. In mehreren Durchsuchungsaktionen wurden die Drogen im Februar dieses Jahres von der Polizei beschlagnahmt. Über telefonische Überwachung und Verbindungsleute kamen die Beamten dem Mann auf die Spur.

Angeklagter: Für Freund zwischengelagert

Vor Gericht räumte der 37-Jährige am ersten Verhandlungstag lediglich ein, rund 65 Kilo Opium auf Bitten eines Bekannten in seiner Wohnung in Offenbach zwischengelagert zu haben. Mit dem Kleingarten habe er nichts zu tun.

Zeugenaussagen zufolge hatte der Pächter der Parzelle die Schlüssel an Bekannte "zur Pflege" weitergegeben. Laut Anklage wurden dort mindestens 22 Kilo Opium "ab Laube" verkauft.