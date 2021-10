Ein Mann betrachtet in der Ausstellung "Mindbombs" ein Werk der "Initiative 19. Februar Hanau".

Ein Mann betrachtet in der Ausstellung "Mindbombs" ein Werk der "Initiative 19. Februar Hanau". Bild © dpa

Weil er mehrere Menschen beleidigt haben soll, muss sich der Vater des Attentäters des rassistischen Anschlags von Hanau vor Gericht verantworten. Den Hinterbliebenen des Anschlags geht das nicht weit genug.

Die Hinterbliebenen der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau seien "wilde Fremde", sie sollten "das Maul halten" und sich "dem Deutschen Volk unterordnen" - diese Worte soll Hans-Gerd R., der Vater des rassistischen Attentäters vom 19. Februar 2020, im Januar in einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Hanau geschrieben haben. Zuvor hatten Hinterbliebene der Opfer seines Sohnes sich in der Nähe seines Hauses zu einer Mahnwache versammelt.

Es ist nicht das einzige Schreiben, das der 74-Jährige mutmaßlich in den vergangenen Monaten verfasst hat. Das geht aus Akten hervor, die der hr einsehen konnte. Darin finden sich etliche Briefe mit Absender Hans-Gerd R. - ob er tatsächlich der Verfasser war, muss das Amtsgericht Hanau an diesem Mittwoch klären. R.s Anwalt äußerte sich bislang nicht dazu. Sein Mandant muss sich für mehrere Schreiben verantworten. Die Hanauer Staatsanwaltschaft wirft ihm Beleidigung in drei Fällen vor.

Beim Generalbundesanwalt klagte er über ein "Terrorkommando"

Demnach schrieb Hans-Gerd R. im Januar auch dem Generalbundesanwalt, der bereits in der Nacht des Attentats die Ermittlungen an sich gezogen hatte. Ihm warf er vor, er habe damals mit dem Spezialeinsatzkommando ein "Terrorkommando" in sein Haus geschickt, mal ist auch von einer "Terroreinheit" die Rede.

"Und im dritten Fall soll er den Oberbürgermeister der Wahlfälschung beziehungsweise Wählertäuschung bezichtigt haben", sagt Oberstaatsanwalt Dominik Mies, "und ihn darüber hinaus als 'großmäulig' bezeichnet haben." Auch das in einer schriftlichen Anzeige. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sagte dem hr dazu schon im vorigen Dezember: "Das, was der Vater von sich gibt - dass das die Menschen beunruhigt, versteht sich von selbst. Ich bin selbst auch beunruhigt."

Er forderte auch die Waffen seines Sohnes zurück

Aus den Akten geht hervor, dass Hans-Gerd R. noch zahlreiche weitere Schreiben verfasst hat. Darin fordert er unter anderem die Waffen und die Munition seines Sohnes zurück. Er fordert außerdem, dass alle Gedenkstätten, die an die Opfer des rassistischen Anschlags erinnern, entfernt werden, weil er darin Volksverhetzung sieht.

Der 74-Jährige behauptet zudem, ein Geheimdienst habe seinen Sohn getötet. So habe ein Agent, als Tobias R. verkleidet, die Morde begangen. Kurzum: Die Schreiben sind voll mit wirren Gedankengängen, rassistischen Äußerungen sowie Verschwörungstheorien. Sie erinnern damit stark an das Pamphlet, das sein Sohn kurz vor seinen Morden an Menschen mit Migrationsgeschichte im Internet veröffentlicht hatte.

Hinterbliebene sehen in ihm eine tickende Zeitbombe

Viele Hinterbliebene des Anschlags beunruhigt das schon seit Monaten. "Es steht schwarz auf weiß, dass das eine tickende Zeitbombe ist", sagt zum Beispiel Filip Goman, Vater der getöteten Mercedes Kierpacz. "Der Vater ist der Geselle, und der Sohn war der Lehrling", formuliert es Cetin Gültekin, Bruder des getöteten Gökhan Gültekin.

Mehrere Angehörige der Opfer erstatteten deshalb im Februar beim Generalbundesanwalt eine gemeinsame Strafanzeige gegen Hans-Gerd R., insbesondere wegen Beihilfe zum mehrfachen Mord. So ergaben sich aus Akten und Zeugenaussagen Widersprüche in den Aussagen des Mannes zur Anschlagsnacht. Trotz allem: Für die ermittelnde Generalbundesanwaltschaft gilt der Vater nur als Zeuge.

Viele halten seine Rolle in der Tatnacht für ungeklärt

Anders verhält es sich vor dem Hanauer Amtsgericht. Hier muss der 74-Jährige am Mittwoch auf der Anklagebank Platz nehmen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm bis zu ein Jahr Haft.

Für viele Menschen in Hanau wäre das nicht genug: "Zwar ist es richtig, den Vater des Attentäters auch wegen rassistischer Beleidigungen vor Gericht zu stellen", sagt zum Beispiel Newroz Duman von der Initiative 19. Februar Hanau: "Doch angesichts der dokumentierten, vielfachen Verunglimpfungen der Opfer, der volksverhetzenden Anzeigen des Vaters sowie insbesondere seiner ungeklärten Rolle in der Tatnacht erscheint uns diese Anklage nicht ausreichend."