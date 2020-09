Ein junger Computer-Spezialist aus Osthessen späht massig persönliche Daten von Politikern und Prominenten aus und veröffentlicht sie in einem digitalen "Adventskalender". Der Fall sorgt Anfang 2019 für bundesweite Schlagzeilen. Jetzt steht der damalige Schüler vor Gericht.

Er wohnte zur Tatzeit noch bei den Eltern und startete seine Online-Attacken als Schüler aus dem Kinderzimmer. Nun muss sich ein junger Hacker einem Prozess stellen: Wegen eines massiven Cyber-Angriffs auf etwa 1.000 Politiker und Prominente steht ab Mittwoch ein 22-Jähriger vor dem Jugendschöffengericht in Alsfeld (Vogelsberg). Der junge Mann aus Homberg (Ohm) soll private Daten erbeutet und diese dann im Netz veröffentlicht haben.

Der Fall hatte 2019 bundesweit für Aufsehen gesorgt. Unter anderem waren mehrere Bundestagsabgeordnete betroffen, etwa Grünen-Parteichef Robert Habeck. Auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war ein Datensatz aufgetaucht - mit Faxnummer und einer E-Mai-Adresse. Nach seiner vorläufigen Festnahme hatte der Hacker die Taten gestanden. Seine Erklärung: Er habe aus Ärger über Politiker und Prominente gehandelt.

Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Denn der Angeklagte war zur Tatzeit noch ein Jugendlicher beziehungsweise Heranwachsender. Mit einer schnellen Entscheidung wird nicht gerechnet. Denn für den 30. September ist bereits ein Fortsetzungstermin festgelegt.

Die Vorwürfe sind umfangreich. Die Frankfurter Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) listete auf: Angeklagt ist der 22-Jährige unter anderem wegen Ausspähens und Veränderung von Daten, Fälschung, Datenhehlerei, falscher Verdächtigung und Vortäuschens von Straftaten sowie versuchter Erpressung.

Kreditkarten-Daten, Adressen und Fotos erbeutet

Laut Anklage fing er bereits im August 2015 damit an: Demnach gelangte er über die Rücksetzfunktion von E-Mailfächern und Online-Profilen an Passwörter. In anderen Fällen soll er bereits gestohlene Daten auf einer illegalen Hacker-Webseite gekauft haben. Dann änderte er die Passwörter, um die Opfer auszusperren. Seine Beute: Adressen, Kreditkarten-Daten, Telefonnummern, Fotos und Korrespondenz.

In einer Art digitalem "Adventskalender" bei Twitter stellte er laut Anklage im Dezember 2018 täglich neue Daten von Politikern, Journalisten, Rappern, YouTube-Stars und anderen Promis online. Zunächst nahm davon kaum jemand Notiz.

Erpressung von Bundestagsabgeordneten

Der große Knall kam im Januar, Medien berichteten bundesweit. Die Ermittler nahmen seine Spur auf. Der Schüler versuchte noch, Daten zu vernichten. Dann wurde er festgenommen. Bei seiner Vernehmung sagte er laut Bundeskriminalamt: Er habe Menschen "bloßstellen" wollen, über deren öffentliche Äußerungen er sich geärgert habe.

Weitere Informationen Doxxing Beim sogenannten "Doxxing" geht es Tätern vor allem darum, den Schutz der Privatsphäre zu verletzen und möglichst viele personenbezogene und vertrauliche Daten zugänglich zu machen. Ende der weiteren Informationen

Doch der Daten-Diebstahl ist nicht alles. Dem Angeklagten werden laut Anklage weitere Taten angelastet. Er soll sechs Bundestagsabgeordnete erpresst haben. Er drohte demnach mit der Veröffentlichung von Informationen und verlangte je einen Betrag von rund 900 Euro in der Kryptowährung Bitcoin. In drei Fällen soll er außerdem per Mail angeblich bevorstehende Bombenanschläge und Amokläufe vorgetäuscht sowie in zwei Fällen durch falsche Verdächtigungen Ermittlungen gegen andere Person initiiert haben.

