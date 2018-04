Der mutmaßliche Mörder der kleinen Johanna will vor Gericht aussagen. Das kündigte die Verteidigung des Angeklagten zum Prozessauftakt am Freitag an. Gegenüber dem hr äußerte sich erstmals seit langer Zeit die Mutter des ermordeten Kindes öffentlich.

Kurz vor dem Prozessauftakt am Landgericht Gießen gegen den mutmaßlichen Mörder ihrer achtjährigen Tochter hat sich deren Mutter öffentlich geäußert - das erste Mal seit 15 Jahren. "Ich hatte schon schönere Tage", sagte Gabriele Bohnacker dem hr hinsichtlich der am Freitagvormittag begonnenen Hauptverhandlung gegen einen 42-jährigen Mann aus Friedrichsdorf (Hochtaunus) vor dem Landgericht Gießen.

Weiter sagte Gabriele Bohnacker, die selbst Juristin ist und im Mordprozess als Nebenklägerin auftritt, sie hoffe darauf, dass der Prozess so schnell wie möglich revisionssicher beendet und eine tatangemessene Strafe gefunden werde. Konkreter wollte sie nicht werden, etwa was sie sich als Strafmaß wünsche. Die Strafe müsse das Gericht finden, sagte sie betont zurückhaltend. Als Juristin weiß Gabriele Bohnacker, dass es bei Richtern einen schlechten Eindruck hinterlässt, wenn sich Prozessbeteiligte vorab über einen gewünschten Prozessausgang äußern.

18 Jahre lang lebten Johanna Bohnackers Eltern - der Vater ist 2016 gestorben - mit der Ungewissheit, was mit ihrer Tochter geschah, nachdem sie am 2. September 1999 an ihrem Wohnort in Ranstadt-Bobenhausen (Wetterau) verschwunden war. Im Oktober 2017 fassten die Ermittler den 42-Jährigen mithilfe von DNA-Spuren und aufgrund von Erkenntnissen aus einem anderen, ähnlichen Fall. (Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fall Johanna lesen Sie hier.)

Angeklagter möchte vor Gericht aussagen

Der Angeklagte muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Gießen wegen Mordes, sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung eines Kindes mit Todesfolge sowie Besitz kinderpornografischer Schriften verantworten. Zu Beginn des Prozesses kündigte die Verteidigung des 42-Jährigen an, dass dieser aussagen möchte. Seine Ausage ist für den 9. Mai vorgesehen.

Der Mann legte gegenüber der Polizei ein Teilgeständnis ab: Er räumte den Missbrauch ein, stellte den Tod des Mädchens aber als Unfall dar. Die Staatsanwaltschaft nimmt ihm das nicht ab. Sie will ihm nachweisen, dass er die Achtjährige vorsätzlich tötete, um den Missbrauch zu vertuschen. Das Gericht hat bislang 13 Prozesstage angesetzt. Verhandelt wird damit mindestens bis in den August hinein.