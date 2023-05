Weil er einen Freund in einen Hinterhalt gelockt und ermordet haben soll, muss sich ein Mann jetzt in Hanau vor Gericht verantworten. Ein Spaziergänger hatte die Leiche in einem Graben in Gelnhausen entdeckt.

Acht Monate nach dem Fund einer Leiche neben Bahngleisen in Gelnhausen (Main-Kinzig) hat am Donnerstag vor dem Amtsgericht Hanau der Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28 Jahre alten Angeklagten vor, den 25-Jährigen im vergangenen September brutal ermordet zu haben.

Als Motiv nannte die Anklage finanziellen Druck. Der Getötete hatte demnach Schulden bei dem Verdächtigen gehabt und soll diese nicht zurückgezahlt haben. Stattdessen, sagte der Anklagte im Gerichtssaal, habe der 25 Jahre alte Gelnhäuser für seinen Lebensstil eine Menge Geld verprasst.

Leiche mit Benzin übergossen und angezündet

Als die Familie des Angeklagten, die in Syrien lebt, Geld gefordert habe, um zwei Verwandte nach Deutschland zu schleusen, sei der 28-Jährige durchgedreht. Laut Anklage holte er den Freund unter dem Vorwand eines gemeinsamen Clubbesuchs mit seinem Auto ab und hielt auf einem Schotterweg.

Dort habe er mit einem Kuhfuß mindestens sieben Mal auf den Kopf des Opfers eingeschlagen. Mit 55 Messerstichen in den Oberkörper habe er ihn dann ermordet.

Anschließend sei der Angeklagte zu der Wohnung des Opfers gefahren, wo er Kokain im Wert von 7.000 Euro gestohlen habe, um dieses gewinnbringend zu verkaufen. Dann sei er zu der Leiche zurückgekehrt, habe sie mit Benzin übergossen und angezündet, um die Tat zu verdecken. Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen.

Toter im Wassergraben entdeckt

Ein Spaziergänger hatte den Toten im vergangenen September in der Nähe von Bahngleisen in einem Wassergraben entdeckt, in Gelnhausen an der Grenze zu Linsengericht. Zwei Monate später wurde der Verdächtige festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Für den Prozess sind sechs weitere Verhandlungstermine bis Ende Juli angesetzt.