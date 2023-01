Ein 32-Jähriger muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt wegen des Vorwurfs der zweifachen Vergewaltigung einer 79-Jährigen verantworten.

Der Anklage zufolge soll der Mann im Mai und Juni 2021 über die Terrasse in die Erdgeschosswohnung der Seniorin in Frankfurt eingestiegen sein. Dann habe er gegen den Willen der Frau mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Nach einem zweiten Vorfall wurde er festgenommen, nachdem am Körper der Frau seine DNA-Spuren sichergestellt worden waren. Mittlerweile sitzt er wegen anderer Vergehen in Haft.