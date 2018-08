Vier mutmaßliche Betreiber der Kinderporno-Tauschbörse "Elysium" stehen ab Donnerstag in Limburg vor Gericht. Oberstaatsanwalt Ungefuk berichtet im Interview über einen außergewöhnlichen Fall und mögliche Konsequenzen für die mehr als 87.000 Nutzer.

Die Betreiber hatten ihre Kinderporno-Tauschbörse im Darknet in zynischer Weise nach einem Ort der griechischen Mythologie benannt: "Elysium", Insel der Seligen in der Unterwelt. Auf der Online-Plattform wurden zehntausende Fotos und Videos getauscht, aufgeteilt nach den Präferenzen der Nutzer, darunter auch der sexuelle Missbrauch von Säuglingen und Kleinkindern.

Ab Donnerstagmorgen um 9 Uhr stehen am Landgericht Limburg die vier mutmaßlichen Hauptverantwortlichen vor Gericht. Entdeckt und zerschlagen wurde die Tauschbörse von einer Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit Sitz in Gießen: die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität (ZIT).

Ihr Sprecher, Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, erklärt im Interview, warum der Fall ein so großer Erfolg mit internationaler Bedeutung ist.

hessenschau.de: Welche Dimension hat der Fall "Elysium"?

Georg Ungefuk: Es ist ein außergewöhnlicher Fall, weil es uns gelungen ist, eine kinderpornographische Plattform im so genannten Darknet zu identifizieren, zu lokalisieren, vom Netz zu nehmen und auch die mutmaßliche Führungsriege zu identifizieren. Sie sollen die Plattform betrieben haben, um der kinderpornographischen Szene den Austausch von Fotos und Videos über das Darknet zu ermöglichen.

Die Plattform hatte einen erheblichen Umfang und existierte für einen Zeitraum von etwa sechs Monaten. Der Zulauf von Mitgliedern war groß, insgesamt waren es vermutlich über 87.000.

Nach unseren Ermittlungen wurde die Plattform aus Deutschland betrieben und richtete sich an Nutzer aus der gesamten Welt. Hier sammelte sich nicht nur die deutsche Szene, sondern Mitglieder aus allen möglichen Ländern. Vergleichbare Darknet-Plattformen gab es bislang nur im Ausland. "Elysium" ist der erste Fall, in dem eine solche Plattform in Deutschland abgeschaltet werden konnte.

hessenschau.de: Wie sind Sie auf die Plattform gestoßen, um dort ermitteln zu können?

Ungefuk: Zu konkreten Ermittlungsdetails halten wir uns bedeckt, weil Ermittlungsgeheimnisse uns einen gewissen Vorsprung gegenüber der Kinderpornoszene ermöglichen. "Elysium" ist Ende des Jahres 2016 entstanden, und seit diesem Zeitpunkt waren wir auch mit den Ermittlungen befasst.

Bei "Elysium" gab es mehrere Ansätze gegen spätere Beschuldigte: Es ist neue Kinderpornographie aufgetaucht, die dazu führte, dass wir zusammen mit Kollegen aus Österreich zusammengearbeitet haben. In Österreich konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden, der im Verdacht stand, seine Kinder mehrfach missbraucht zu haben.

Über diese Missbrauchsfälle ergab sich eine weitere Spur zu einem deutschen Beschuldigten, der auf der Plattform "Elysium" agiert haben soll, und wir konnten ihn identifizieren. Außerdem ist bei der Einrichtung der Plattform im Darknet ein Fehler bei der Programmierung unterlaufen, sodass wir feststellen konnten, wo der Server stand und damit auch, wer der mutmaßliche Betreiber ist.

Weitere Informationen Die vier Angeklagten im Fall "Elysium" Die Angeklagten stehen wegen bandenmäßiger Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften vor Gericht. Angeklagt ist Frank M., 40 Jahre alt, aus Bad Camberg (Limburg-Weilburg). Er soll die Plattform gebaut und den Server bereitgestellt haben, der in seiner Firma stand. Joachim P., 58, aus dem Raum Stuttgart, soll maßgeblich an der Programmierung beteiligt gewesen sein. Bernd M., 57, aus Baden-Württemberg soll bei Verschlüsselungen und Anonymisierung geholfen haben. Uwe G., 62, aus Bayern soll Administrator gewesen sein, er wurde in der Vergangenheit bereits wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Der Server soll im Kreis Limburg beim Angeklagten Frank M. gestanden haben. War das außergewöhnlich? Oft werden zur Verschleierung Server im Ausland genutzt.

Ungefuk: Nicht unbedingt. Manche Tatverdächtige wollen den Server auch in ihrer Nähe und damit unter Kontrolle haben, um im Zweifel auf einen Knopf zu drücken und durch Löschung der Serverdaten Beweise zu vernichten.

hessenschau.de: Welches Material wurde auf der Plattform gefunden?

Ungefuk: Wir haben kinderpornographisches Material aller möglichen Arten gefunden, das heißt, sämtliche Missbrauchsformen, zu denen Bild- und Videomaterial in der kinderpornographischen Szene getauscht wird.

Dazu gehörte auch der sexuelle Missbrauch von Kleinkindern und Säuglingen. Auch dafür gibt es in solchen Foren besondere Bereiche. Genauso wie Material von sexueller Gewalt gegen Kinder. Es gab auch neue Kinderpornographie – also jenseits von dem, was seit Jahren schon in der Szene kursiert.

hessenschau.de: Es sind vier Männer in Limburg angeklagt, es soll aber 87.000 Nutzer gegeben haben. Was passiert mit diesen mutmaßlichen Nutzern der Plattform?

Ungefuk: Man muss unterscheiden: Beim Prozess in Limburg geht es um die mutmaßliche Führungsriege - um diejenigen, die nicht lediglich als Mitglieder der Plattform Kinderpornographie getauscht oder sich zum Missbrauch verabredet haben sollen. Sondern es geht um diejenigen, die die Infrastruktur zum Begehen solcher Straftaten zur Verfügung gestellt haben sollen.

Die Ermittlungen gegen die einzelnen Mitglieder sind noch nicht abgeschlossen, es gab aber ebenfalls Identifizierungen. Wir gehen davon aus, dass fast jedes Mitglied der kinderpornographischen Szene in Deutschland auch auf "Elysium" aktiv war. Das hat damit zu tun, dass die Plattform offen war: Es war nicht nötig, selbst Kinderpornographie online zu stellen, um Mitglied werden zu können.

hessenschau.de: Die Angeklagten sind wegen Verbreitung von Kinderpornographie vor Gericht. Suchen Sie gleichzeitig noch nach den Tätern, die die Kinder missbraucht und das Material hergestellt haben?

Ungefuk: Grundsätzlich ist jeder, der bei einer solchen Plattform einen Account hatte, um sich Kinderpornographie anzusehen, auch verdächtig. Jemand ohne pädophile Neigungen verirrt sich nicht dorthin. Dort wird nach neuem kinderpornographischem Material und nach Kontakten für einen realen Kindesmissbrauch gesucht.

Wir machen keinen Unterschied zwischen denen, die Kinder missbraucht haben und denen, die Kinderpornographie suchten, sodass gegen alle ermittelt wird. Aber wenn es einen Verdacht gibt, dass ein Kind missbraucht wird, wird das mit Priorität behandelt.

Screenshot einer Login-Seite der Kinderpornografie-Plattform "Elysium" Bild © picture-alliance/dpa

hessenschau.de: Wie viele missbrauchte Kinder konnten Sie im Rahmen der "Elysium"-Ermittlungen finden?

Ungefuk: Die Missbrauchsfälle sind inzwischen ausermittelt. Es gab einen größeren Fall in Österreich, hier kam es auch schon zu Verurteilungen.

Zu weiteren Taten wurden Ermittlungen in anderen Ländern geführt. Aber ich kann keine seriösen Zahlen nennen, weil diese Ermittlungen dezentral laufen und wir derzeit keinen vollständigen Überblick haben.

hessenschau.de: Die Staatsanwälte der ZIT sind in Limburg die Ankläger. Müssen Sie als Staatsanwalt jedes einzelne Video und Foto anschauen?

Ungefuk: Die Polizei sichtet das Material, aber auch die Staatsanwälte, um einen Fall überhaupt einschätzen zu können.

In der Vergangenheit hat das für mich etwa bedeutet, wenn ein Beschuldigter etwa 30.000 Bild- und Videodateien besessen hat, musste ich sämtliche Dateien innerhalb von mehreren Tagen sichten, um die Anklageschrift verfassen zu können. Um dann sicher sagen zu können, wie viele und welche Bilddateien ich dem Beschuldigten zur Last legen kann. Denn es gibt auch Grenzfälle, wenn etwa das Alter des Opfers unklar ist.

hessenschau.de: Verlieren diese Bilder irgendwann ihren Schrecken?

Ungefuk: Den Schrecken verlieren sie nicht. Jeder geht mit Belastungen anders um. Wir sind in unserem Beruf nicht die einzigen. Auch ein Unfallchirurg sieht jeden Tag schlimme Verletzungen.

Erstaunlicherweise kann ich sagen, man bleibt doch lange in diesem Bereich tätig, weil man auch viel Genugtuung bekommt. Wenn man es schafft, einen Täter ausfindig zu machen, oder den realen Missbrauch eines Kindes für immer zu unterbinden, dann sind das beachtliche Erfolgsergebnisse.

Weitere Informationen Zentralstelle für Internetkriminalität in Gießen Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität (ZIT) ist eine Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit Sitz in Gießen. Die ZIT spielt in Deutschland bei Ermittlungen zu Kinderpornographie eine führende Rolle, die Zerschlagung der Plattform "Elysium" ist einer der größten Erfolge. Beim Prozess in Limburg, der am Donnerstag beginnt, sind die Staatsanwälte der ZIT die Ankläger. Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk ist Sprecher der ZIT. Ende der weiteren Informationen

Das Gespräch führte Sonja Süß