Ein Familienvater mit pädophilen Neigungen sucht Hilfe bei einem Therapeuten - doch dieser ist selbst pädophil. Für die Familie beginnt ein jahrelanger Leidensweg mit tragischem Ausgang. Mutter Yvonne U. erzählt ihre Geschichte.

Ein Therapeut, an den sich Pädophile wenden, steht ab Dienstag in Frankfurt vor dem Landgericht, weil er offenbar selbst ein Pädophiler ist. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat den 53-Jährigen in 115 Fällen wegen Verbreitung und Besitz kinderpornografischer Schriften angeklagt. Knapp 63.000 Bilder und Videos haben die Ermittler bei ihm gefunden. Außerdem soll er Jungs im Alter zwischen elf und 14 Jahren in Thailand missbraucht haben.

Doch der Angeklagte hat auch Patienten therapiert, die sich ihrerseits an Kindern vergangen haben. Einer dieser Patienten ist der Partner von Yvonne U.*, die im Gespräch mit dem hr ihre Geschichte erzählt.

Weitere Informationen * Um unsere Protagonistin und ihre Kinder zu schützen, haben wir ihr den Namen Yvonne U. gegeben. Der korrekte Name ist der Redaktion bekannt. Ende der weiteren Informationen

Partner sucht Hilfe bei offenbar pädophilem Therapeuten

Yvonne U. ist Mutter mehrerer Kinder. 2006 berichten sie ihrer Mutter von "seltsamen Erfahrungen" mit deren neuen Mann. Die Kinder erzählen, wie er sie angefasst habe. Sie stellt ihren Mann zur Rede, konfrontiert ihn mit den Erzählungen der Kinder. Der Partner schweigt. "Ich habe ihm gesagt, dass er sich Hilfe holen soll. Er soll sich an einen Psychologen wenden, soll sich Beratung holen", schildert Yvonne U..

Der Therapeut, bei dem ihr Mann Rat sucht, ist der 53-Jährige, dem nun in Frankfurt der Prozess gemacht wird. Yvonne U. sagt, dass ihr Mann durch die Therapie in ein Netzwerk von Menschen geriet, die ihre Neigung auslebten. Erst Jahre später wird der Mutter das Ausmaß klar, als sie im Jahr 2012 E-Mails ihres Mannes liest. E-Mails, die er sich unter anderem mit dem Therapeuten geschrieben hatte. Und sie versteht: Auch der Therapeut ist ein Pädophiler.

Vom Umgang mit der Pädophilie

Doch was genau versteht man unter Pädophilie? "Pädophilie ist nicht per se eine Krankheit", erklärt die Gießener Psychologin und Kriminologin Stefanie Thiel. Erst wenn ein Mensch diese Neigung ausleben möchte, müsse man von einer psychischen Erkrankung sprechen. Sonst sei es "eine Neigung unter vielen". Stefanie Thiel arbeitet beim Präventionsnetzwerk "Kein Täter werden" und leitet eine Selbsthilfegruppe, die wöchentlich von neun Männer zwischen 20 und 60 Jahren besucht wird. Das Ziel: Die Neigung so unter Kontrolle zu bekommen, dass es nicht zu Übergriffen kommt. Nur durch die richtige Therapie können Straftaten verhindert werden.

Ganz anders agierte hingegen der nun angeklagte Therapeut. In Interviews und Aufsätzen und nicht zuletzt in dem bei Fachleuten umstrittenen Verein "Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität" hat er immer wieder für eine freie Sexualität auch mit Kindern plädiert. Dem Partner von Yvonne U. hatte er erklärt, mit ihm sei alles in Ordnung, da er eine Frau habe.

"Sexuelle Übergriffe, pädophiles Handeln, bedeuten immer eine Gewalttat", sagt dagegen Johannes Kruse. Er leitet die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Gießen und Marburg. Aus vielen Studien sei bekannt, dass der sexuelle Missbrauch im späteren Leben sowohl psychische als auch körperliche Störungen erheblich begünstigt. Es könne keinen einvernehmlichen Sex mit einem Kind geben.

Hilfe für Yvonne U. und ihre Kinder

Yvonne U. hat schließlich Hilfe bei der "Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen" gefunden. Vereinsvorsitzender Johannes Heibel kennt den Therapeuten, der so viel Leid über die Familie von Yvonne U. gebracht hat. Ihm gegenüber habe dieser einmal gesagt, Sex zwischen Erwachsenen und Kindern sei in Ordnung, wenn keine Gewalt im Spiel sei.

Heibel nennt das eine typische Strategie von Pädophilen. "Es ist ein absolutes Machtverhältnis. Der Erwachsene weiß alles, er macht die Übergriffe, um sich selbst zu befriedigen. Und das Kind hat keine Ahnung."

Eine richtige Therapie, um Wege und Strategien zu finden, mit der Neigung umzugehen, das wäre für ihren Mann eine Chance gewesen, sagt Yvonne U. rückblickend. Ihr Mann hat sich mittlerweile das Leben genommen. Dass sein ehemaliger Therapeut nun vor Gericht steht, ist für Yvonne wichtig: "Ich erhoffe mir von dem Prozess, dass das Ganze ein Gesicht bekommt."