Sie soll ihr Baby direkt nach der Geburt mit der Nabelschur erdrosselt und anschließend an einem Fahrradweg abgelegt haben: Dafür muss sich nun eine 19-Jährige vor dem Landgericht Kassel verantworten. Ein Gutachter äußerte bereits Zweifel an ihrer Tatversion.

Ein Jahr nach dem Fund einer Babyleiche im nordhessischen Waldkappel-Bischhausen (Werra-Meißner) steht ab Montag die Mutter des Kindes wegen Totschlags vor dem Kasseler Landgericht. Laut Anklage soll sie den Säugling direkt nach der Geburt in ihrer Wohnung mit der um den Hals gelegten Nabelschnur erdrosselt haben.

Anschließend habe die heute 19-Jährige den Jungen in einem Graben unweit der Wohnung abgelegt, so die Staatsanwaltschaft Kassel. Eine Spaziergängerin entdeckte das in ein Handtuch und einen Kapuzenpullover eingewickelte Neugeborene am 16. März 2021 nahe dem Radweg am Ortsrand von Bischhausen.

Zweifel an Tatversion

Einen Tag später stellte sich die Mutter bei der Polizei. Sie habe unter anderem sehr detaillierte Angaben darüber gemacht, unter welchen Umständen sie den Säugling an der Fundstelle abgelegt habe, teilte die Polizei damals mit. Den mutmaßlichen Tathergang bestreitet die 19-Jährige aber bislang. Sie gibt laut Staatsanwaltschaft an, von der Schwangerschaft nichts mitbekommen und das Kind tot zur Welt gebracht zu haben.

Dieser Version widersprach aber bereits ein medizinischer Sachverständiger. Nach dessen Gutachten habe das Kind noch bis zu einer halben Stunde nach der Geburt gelebt. Zum Prozessauftakt am Montag sind zwei Experten und acht Zeugen geladen. Ein weiterer Verhandlungstermin wurde für den 31. März angesetzt.