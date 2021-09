Ein Prügel-Samstag in Wiesbaden

Gegen sich prügelnde Jugend-Gruppen im Park wird Pefferspray eingesetzt, Eltern gehen bei einem C-Jugend-Spiel aufeinander los, ein Passant wird auf dem Gehweg verhauen: So war der Samstag für die Polizei in Wiesbaden

Einsatzfahrten zum "Warmen Damm" nahe dem Kurpark sind für Streifenpolizisten in Wiesbaden nicht ungewöhnlich. In der Grünanlage kommen an Wochenenden häufig hunderte meist junge Menschen zusammen. Vor kurzem baute die Polizei samstagsnachts vorsorglich sogar eine Beleuchtungsanlage auf.

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag ging es rund. Es waren nicht die einzigen Prügelattacken, mit denen sich die Polizei in der Stadt an dem Tag beschäftigen mussten.