Prügelei an Supermarkt-Fleischtheke in Friedberg

Vorgedrängelt Prügelei an Supermarkt-Fleischtheke in Friedberg

Zwei Frauen haben sich an einer Fleischtheke in einem Supermarkt in Friedberg eine Prügelei geliefert.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich am Mittwoch eine 32-Jährige vor eine 35-Jährige gedrängelt haben. Die beiden gerieten zunächst verbal in Streit und wurden dann handgreiflich. Ein Mann soll eine der beiden zudem festgehalten haben.