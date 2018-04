Stellen Sie sich vor, Sie überfallen eine Bank – und keiner nimmt’s Ihnen ab. So ist es einem selbsternannten Räuber in Frankfurt ergangen. Der Flüchtige hat auffällig eingegipste Arme. Und ein Faible für Leonardo DiCaprio.

In einer Frankfurter Bank in der Lyoner Straße hat ein Unbekannter am Mittwoch für Aufregung und Verwunderung zugleich gesorgt. Der etwa 30 Jahre alte Mann, dessen Arme eingegipst waren, erkundigte sich zunächst nach einer Kasse, um 5.000 Euro abzuheben, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

"Überfall" mit Händen als Pistole

Als die Bankangestellten dem Mann sagten, dass dies nicht möglich sei, verließ er die Filiale zunächst, kehrte jedoch wenig später zurück und rief: "So, das ist jetzt ein Banküberfall." Dann verlangte er 50.000 Euro. Erneut mussten ihm die Mitarbeiter deutlich machen, dass in der Bank keine Bargeldbestände vorrätig seien.

Mit beiden Händen formte der verhinderte Räuber nun Pistolen, zielte damit Richtung Decke und rief in Anspielung auf einen Hollywoodfilm mit Leonardo DiCaprio: "Ich bin der Wolf of Wallstreet." Anschließend flüchtete er.

Tweet der Polizei macht schnell die Runde

Der Fall war bereits am Mittwoch durch eine Mitteilung der Frankfurter Polizei auf Twitter bekannt geworden. Darin hieß es unter anderem, man suche einen etwa 30 Jahre alten Mann, "beide Arme blau eingegipst". Wer den Gesuchten sehe, solle sofort die Notrufnummer 110 wählen. Auf Twitter wurde die kuriose Suchmeldung vielfach geteilt.

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm #Frankfurt #Niederrad #Goldstein #Schwanheim #Sachsenhausen ❗️ Wir suchen aktuell einen Mann / Ende 30 / ca 175cm / Beide Arme blau eingegegipst / Oliv.Braune Jacke / Kurze Hose ❗️ Wenn diese Person gesehen wird, bitte die 110 anrufen & melden. Vielen Dank!

Hinweise auf den verhinderten Bankräuber gab es auch am Donnerstagnachmittag noch nicht. Gesucht wird der Unbekannte nach Worten eines Polizeisprechers wegen versuchten Raubes.