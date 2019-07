Nach einem Feuer in der Psychiatrie des Offenbacher Sana-Klinikums ist ein Patient festgenommen worden. Fünf Menschen waren teils schwer verletzt worden.

Videobeitrag Video Video zum Video Brand im Offenbacher Sana-Klinikum [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Nach einem Brand in der Psychiatrie des Offenbacher Sana-Klinikums ist am Montagnachmittag ein 39 Jahre alter Patient festgenommen worden. Es bestehe "dringender Tatverdacht", dass der Mann das Feuer gelegt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Bei dem Brand waren am Montagmorgen fünf Menschen verletzt worden - vier davon schwer. Sie wurden umgehend in die Notaufnahme des Klinikums eingewiesen.

Zwei Personen werden vermisst

Der Mann sei nach einer richterlichen Vorführung in eine andere Psychiatrie gebracht worden. Die Feuerwehr war kurz nach 5 Uhr alarmiert worden. Ausgebrochen war der Brand in einem Zimmer in der geschlossenen Abteilung, wo Türen und Fenster nur vom Klinikpersonal geöffnet werden können. In dem Klinik-Anbau kam es zu starker Rauchentwicklung.

Laut Polizei wurde neben den fünf Patienten auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Insgesamt seien rund 60 Personen zur Zeit des Brandes in dem Gebäudeteil gewesen, 54 davon Patienten, die innerhalb der Klinik verlegt werden mussten. Zwei Patienten würden weiterhin vermisst. Diese befinden sich nach Einschätzung der Polizei nicht mehr auf dem Klinikgelände. Es werde nach ihnen gesucht.

Die Höhe des Sachschadens schätzt die Kriminalpolizei auf rund 100.000 Euro.