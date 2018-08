Nach den beiden Großbränden im osthessischen Schlüchtern hat die Polizei eine 44-Jährige als mutmaßliche Täterin festgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung führte die Ermittler auf die Spur der psychisch kranken Frau.

Die psychisch kranke Frau aus Schlüchtern steht unter dringendem Tatverdacht. Gegenüber Beamten habe sie bereits eingeräumt, die beiden Feuer in Schlüchtern (Main-Kinzig) am Samstag und Sonntag gelegt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau am Mittwoch mitteilten. Die 44-Jährige war nach den beiden Großbränden in Einkaufsmärkten als mutmaßliche Täterin festgenommen worden.

Ermittler finden Beweise

Die Ermittler fanden bei der Durchsuchung ihrer Wohnung am Dienstag Beweismittel, die den Anfangsverdacht bestätigten. Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Ermittler auf die Spur der Frau geführt.

Bereits zuvor hatte die Polizei einen psychisch kranken Mann festgenommen, der ihr vom Ordnungsamt übergeben worden war. Da sich der Tatverdacht aber nicht erhärtete, konnte er die Wache am Dienstagnachmittag wieder verlassen.

Fast eine Million Euro Schaden

Bei den Bränden am Samstag in einem Sonderpostenmarkt und am Sonntag in einem Discounter entstand ein Sachschaden von fast einer Million Euro. Nach Untersuchungen am Brandort, an denen sich auch das Hessische Landeskriminalamt mit Fachleuten beteiligte, stand für die Ermittler fest, dass das Feuer von außen gelegt wurde.

Die Verdächtige sollte nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über ihre Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik entscheidet.

Sendung: hr-iNFO, 15.08.2018, 15 Uhr