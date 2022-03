Politik und Wirtschaft üben Druck auf Russland aus. Weltweit protestieren Menschen gegen den Ukraine-Krieg. Nun versuchen auch Psychologen, Präsident Putin zum Umdenken zu bewegen - mit einem Brief, initiiert von zwei Hessen.

Russlands Präsident Wladimir Putin soll alle Angriffe auf die Ukraine stoppen. Das fordern nun auch Psychologen aus 20 Ländern.

"Wir schreiben an Sie, um unser Wissen über die Konsequenzen eines Krieges für denjenigen, der den Krieg beginnt, mit Ihnen zu teilen", beginnt das Schreiben, das von den hessischen Sozialpsychologen Rolf van Dick von der Uni Frankfurt und Ulrich Wagner von der Uni Marburg initiiert wurde. Sie wollen mit dem Offenen Brief "einen Ausweg aus dieser gefährlichen Situation aufzeigen."

Hier finden Sie den Offenen Brief [PDF - 37kb] der Psychologen.

Unterschrieben haben knapp 40 Kollegen von den USA bis Polen, Norwegen bis Südafrika, Indien und Pakistan. Sie erklären in dem Brief, welche Prozesse der Krieg gegen die Ukraine im Einzelnen in Gang setzt. Letztendlich führe all das "zur Ablehnung, Isolation und physischer Bedrohung" der als verantwortlich geltenden politischen Führungspersonen.

Bürger auf beiden Seiten eines Krieges erlebten "nationale Isolierung", schreiben die Psychologen. Das führe zu einem Streben nach Veränderungen. Aus ökonomischen Krisen entstehe das Gefühl, benachteiligt zu sein "und dieses Gefühl ist häufig der Auslöser für Widerstand, Protest und Revolutionen gegen staatliche Institutionen", heißt es in dem Schreiben.

Bürger suchen nach Erklärungen

Wenn keinerlei Sicherheit mehr bestehe, entwickelten Bürger ein starkes Bedürfnis nach Erklärungen: "Dies führt letztlich zu einer Wahrnehmung der Situation, wie sie wirklich ist: Die Menschen werden erkennen, wer für den Kriegsausbruch und all sein Leiden, Verletzungen und Tod verantwortlich ist."

Wissenschaftler van Dick hält es nicht für völlig ausgeschlossen, dass der Brief Putin erreicht. Das Schreiben sei unter anderem auf einem Internetportal hochgeladen worden, über das russische Bürger dem Präsidenten schreiben können.

