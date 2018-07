Gefiederter Kuschelalarm im Opel-Zoo in Kronberg: Bei den Nandus und den Schnee-Eulen ist Nachwuchs geschlüpft. Wie süß.

Im Opel-Zoo gibt es drei gefiederte Neuzugänge. Vor etwa einer Woche schlüpften in Kronberg zwei Nandus. Schon am 25. Juni freuten sich die Schnee-Eulen über ein Küken, das Mama-Eule allerdings erst einmal vor neugierigen Blicken schützte.

Mittlerweile ist der weibliche Altvogel entspannter, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Der Nachwuchs der Schnee-Eulen und auch die jungen Laufvögel seien nun für die Besucher meist gut zu sehen.

Hausmann bei Familie Nandu

Gemeinsam haben die beiden Vogelarten, dass sie ihre Eier am Boden ausbrüten. Doch darüber hinaus überwiegen die Unterschiede: Nandus sind flugunfähige Laufvögel, die bis zu 1,5 m groß werden und in den Gras-Steppen Südamerikas heimisch sind. Sie leben übrigens ein interessantes Familienmodell: Ein Hahn schart mehrere Hennen um sich, die ihre Eier in einem gemeinsamen Nest ablegen. Um die Eier kümmert sich dann aber ganz alleine der Hahn, der sie bis zu 40 Tage bebrütet.

Bei den Schnee-Eulen geht es hingegen eher traditionell zu. Die Tiere leben normalerweise in der arktischen Tundra. Weil dort Bäume fehlen, brüten sie am Boden. Hauptnahrung der Schnee-Eulen sind Lemminge. Gibt es genügend dieser kleinen Nager, gehen die Eulen eine Saison-Partnerschaft ein und beginnen mit der Brut. Dabei brütet nur das Weibchen, das mit seinem von braunen Flecken durchzogenen Gefieder am Boden gut getarnt ist. Das Männchen versorgt das Weibchen und später auch die zunächst dunkel gefärbten Jungvögel mit Nahrung.

Die natürlichen Lebensräume von Nandu und Schnee-Eule trennen ganze Kontinente, im Opel-Zoo sind es nur wenige Meter. Beide Arten sind im schattigen Waldbereich des Opel-Zoo zu finden.