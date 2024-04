Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer sind im Frankfurter Bahnhofsviertel attackiert worden.

Sie gerieten am Sonntag mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit, so die Polizei am Montag. Einer aus der Gruppe schlug den 19-Jährigen ins Gesicht, ein anderer trat den 18- Jährigen. Die Polizei geht von einem queerfeindlichen Hintergrund aus.