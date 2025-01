Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohauses in Kassel die Räder samt Felgen von vier Neuwagen abmontiert und die Autos auf Pflastersteinen aufgebockt.

Beim Einladen am Sonntagabend in einen Kleintransporter erwischte sie ein Mitarbeiter, so die Polizei am Montag. Die Täter entkamen mit nur vier der 16 Räder.