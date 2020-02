Radfahrer in Flutgraben gerammt

Ein Fahrradfahrer ist bei Neuhof beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden.

Der 23 Jahre alte Autofahrer hatte den 18-Jährigen am Freitag offenbar übersehen und gerammt. Der Radfahrer wurde in den Flutgraben geschleudert und verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr zunächst weiter, konnte aber von Zeugen wenig später gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert werden.