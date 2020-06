Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kelsterbach (Groß-Gerau) schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatte eine 20-Jährige den Mann am Mittwochabend beim Abbiegen mit ihrem Pkw erfasst. Der 42-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, die Autofahrerin kam vorsorglich in Krankenhaus.