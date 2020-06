Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Radfahrer in Wiesbaden schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wollte der 62- jährige Autofahrer am Vortag an einer Kreuzung nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem auf der Busspur entgegenkommenden Radler. Der 23 Jahre alte Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.