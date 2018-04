Nachdem er am Dienstag unvermittelt einen Radfahrer in Sontra brutal attackiert hatte, ist gegen den 27 Jahre alten Angreifer Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Bild © picture-alliance/dpa

Nach einer brutalen Attacke auf einen Mann in Sontra (Werra-Meißner) ist gegen den 27 Jahre alten mutmaßlichen Täter Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Freitag in Eschwege mit. Dem Mann wird ein versuchtes Tötungsdelikt zur Last gelegt.

"Mit voller Wucht gegen den Kopf"

Er soll am Dienstag zur Mittagszeit einen 56 Jahre alten Radfahrer am Schwanenteich angegriffen haben. Völlig unvermittelt habe er den Mann von hinten vom Rad gerissen, geschlagen und getreten. Als Passanten eingriffen, so die Polizei, habe der Mann kurz von dem Radler abgelassen und sei ein Stück zurückgegangen.

Wenige Augenblicke später ging er erneut auf den 56-Jährigen los, der bereits am Boden lag. Er trat ihm "mehrfach mit voller Wucht gegen den Kopf", teilten die Ermittler mit. Der 56 Jahre alte Mann, ein seit mehreren Jahren in Deutschland lebender Syrer, kam mit schwersten Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus. Am Freitag befand er sich Polizeiangaben zufolge auf dem Weg der Besserung.

Kein Hinweis auf fremdenfeindliches Motiv

Der Täter, ein Deutscher aus Nentershausen (Hersfeld-Rotenburg), floh, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Als Motiv vermuten die Ermittler "eine allgemeine aggressive Grundlage und Gewaltbereitschaft". Zudem sei der Täter betrunken gewesen. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gebe es nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht.