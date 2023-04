Ein 29 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in der Alsfelder Innenstadt verletzt worden.

Ein Autofahrer habe ihm an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Samstag zu dem Geschehen von Freitag mit. In der Folge kam es zur Kollision, der Radfahrer stürzte und wurde kurzzeitig im Krankenhaus behandelt.