Ein Radfahrer ist in Bensheim (Bergstraße) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Der 59 Jahre alte Pkw-Fahrer hatte am späten Freitagabend an einer Straßenkreuzung den von rechts kommenden 20-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der verletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.