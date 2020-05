Ein 80 Jahre alter Radfahrer ist in Darmstadt von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann bei dem Unfall am Freitagabend eine rote Ampel übersehen. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.