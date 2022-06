Schwere Verletzungen an Kopf und Gliedern hat am Donnerstagabend an 34 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall erlitten.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ihn ein 43 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen übersehen und erfasst. Der Radler fiel mit dem Kopf in die Windschutzscheibe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.