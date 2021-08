Radfahrer in Gießen bewusstlos am Uferweg

Hintergrund unklar Radfahrer in Gießen bewusstlos am Uferweg

Am Uferweg der Lahn in Gießen ist am Sonntagabend ein Radfahrer bewusstlos aufgefunden worden.

Der 60-Jährige wurde reanimiert und kam ins Krankenhaus. Er sei nicht vernehmungsfähig, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen. Ein Unfall wird ebensowenig ausgeschlossen wie ein medizinischer Notfall. Die Polizei sucht nun Zeugen.