Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Fahrradfahrer in Hofheim (Main-Taunus) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wollte der 54-Jährige am Vortag eine Straße überqueren. Dabei wurde er vom Wagen einer 46-Jährigen erfasst. Der Mann kam in ein Krankenhaus.