Ein Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin geflüchtet.

Der Unbekannte habe die 72-Jährige schwerverletzt zurückgelassen, berichtete die Polizei über den Vorfall am Mittwochabend. Die Frau kam in eine Klinik. Sie war als Fußgängerin unterwegs, als sie mit dem Radfahrer kollidierte, der sie in gleicher Richtung überholen wollte. An der Unfallstelle im Stadtteil Berkersheim gebe es weder Gehweg noch Seitenstreifen. Der Radfahrer gab noch vor, Personalien austauschen zu wollen, als er sich im nächsten Moment plötzlich sein Rad schnappte und davonfuhr.