Ein 71 Jahre alter Mann ist am Dienstag nach einem Sturz mit seinem Fahrrad in Frankfurt gestorben.

An einer Straßenecke war er laut Zeugenaussage bei langsamer Fahrt aus noch ungeklärter Ursache gefallen und gestürzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.