Beim Zusammenstoß mit einem Lkw an einer Kreuzung in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) ist am Freitag ein Radfahrer ums Leben gekommen.

Laut Polizei starb der 53-Jährige noch am Unfallort. Wie es dazu kam, ist unklar, der 69 Jahre alte Lkw-Fahrer mache bislang keine Angaben. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.