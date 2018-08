Ein 33-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 bei Pfungstadt tödlich verletzt worden. Ein Auto hatte den Mann von hinten erfasst.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 20 Uhr auf der B3 bei Pfungstadt. Der 33-jährige Radfahrer und ein 51 Jahre alter Autofahrer waren auf der Bundesstraße beide in Richtung Süden unterwegs.

In Höhe der Major-Karl-Plagge-Kaserne kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde von hinten erfasst, prallte auf die Windschutzscheibe des Wagens und wurde auf die Straße geschleudert. Der 33-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Sachverständiger muss den genauen Unfallhergang klären. Für die Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 13.08.2018, 23.00 Uhr