Ein 73 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Landstraße nach Münster bei Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) getötet worden.

Aus ungeklärten Gründen fuhr ihm ein 23-Jähriger mit seinem Auto am Dienstag gegen 17 Uhr hinten auf, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Der Radfahrer stürzte und starb noch am Unfallort.