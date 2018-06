Ein 70-jähriger ist auf seinem Fahrrad mit einem Jungen zusammengestoßen und so unglücklich gestürzt, dass er tödlich verletzt wurde. Der Zehnjährige war ebenfalls auf dem Rad unterwegs und hatte Glück.

Der zehn Jahre alte Junge und der 70-Jährige waren am Samstagnachmittag in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) auf ihren Rädern unterwegs, als sie an einer Bahnunterführung zusammenstießen. Der 70-Jährige stürzte dabei laut Polizei so unglücklich mit dem Oberkörper auf das Lenkerhorn seines Fahrrads, dass er sich schwere innere Verletzungen zuzog und noch an der Unfallstelle starb.

Der Zehnjährige hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Senior aus der Bahnunterführung kam und dann mit dem Jungen zusammenstieß, der auf einem Weg entlang der Bahnstrecke unterwegs war. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden, die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.