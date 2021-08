Nach einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist ein Radfahrer bei Mörfelden-Walldorf ums Leben gekommen. Noch steht die Polizei vor vielen offenen Fragen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B486 in Mörfelden (Groß-Gerau). In Höhe eines Supermarkt-Lagers kollidierten demnach ein Transporter und ein Fahrradfahrer. Obwohl der Radfahrer am Unfallort sofort von Ersthelfern betreut worden sei, erlag er seinen beim Zusammenstoß erlittenen schweren Verletzungen.

Der 39 Jahre alte Transporterfahrer blieb unverletzt, steht aber unter Schock, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte. Transporter und Fahrrad wurden sichergestellt. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären.

Alter und Identität des Radfahrers noch unklar

Zum Alter und zur Identität des Radfahrers konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen. Die Bundesstraße war aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 9.15 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Im Berufsverkehr kam es deshalb zu erheblichen Behinderungen. Die B486 verbindet die Städte Rüsselsheim, Mörfelden-Walldorf, Langen und Eppertshausen.