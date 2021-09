Ein 51 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Rotenburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, übersah ein 53 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr den Mountainbike-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der 51-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.