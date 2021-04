Beim Zusammenstoß mit einem Lkw ist am Freitag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben befuhr die 49-Jährige am Freitag einen Gehweg, als sie aus noch unklarer Ursache vom Gehweg in entgegengesetzte Fahrtrichtung auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zur Kollision mit einem Lkw, der von einem 51-Jährigen gesteuert wurde. Dieser blieb unverletzt. Die schwer verletzte Frau kam in ein Krankenhaus.