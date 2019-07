Eine Fahrradfahrerin ist am Samstag in Kronberg (Hochtaunus) auf einem unbefestigten Waldweg an der B455 zwischen dem Hainknoten und Oberursel gestürzt.

Die 53-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, wie die Polizei mitteilte.