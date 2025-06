Radfahrerin in Babenhausen stößt mit E-Rollerfahrer zusammen und stürzt

Eine 39-Jährige ist laut Polizei am Dienstagmittag mit dem Fahrrad in einer Unterführung in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) gestürzt, nachdem sie mit einem E-Roller-Fahrer frontal zusammengestoßen war.

Veröffentlicht am 10.06.25 um 19:10 Uhr







Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.