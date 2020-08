Radfahrerin in Bad Hersfeld angefahren

Eine 73 Jahre alte Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Bad Hersfeld leicht verletzt worden.

Ein 21 Jahre alter Autofahrer sei an einer Kreuzung über die Haltemarkierung an einer roten Ampel gerollt, berichtete die Polizei am Dienstag. Dabei sei er mit der von rechts kommenden Radfahrerin zusammengestoßen.