Eine 69-jährige Frau, die Anfang Mai in einen Unfall in Hanau (Main-Kinzig) verwickelt war, ist am Wochenende in einer Klinik gestorben.

Sie erlag offenbar ihren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Lastwagenfahrer hatte die 69-Jährige am 4. Mai auf ihrem Fahrrad wohl übersehen und erfasst.