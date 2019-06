Beim Überqueren des Berliner Rings in Bensheim-Auerbach (Bergstraße) ist am Freitagmorgen eine 16 Jahre alte Radfahrerin vom Pkw einer 38 Jahre alte Frau erfasst worden.

Die Jugendliche erlitt beim Sturz lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an.