Die Unfallstelle in Offenbach. Bild © Michael Seeboth (hr)

Unfall in Offenbach

Eine Radfahrerin ist in Offenbach von einem Linienbus erfasst worden. Sie kam dabei ums Leben.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag um kurz nach 16.30 Uhr in der Offenbacher Innenstadt: Direkt vor der Einfahrt zum Sana-Klinikum geriet eine Frau mit ihrem Rad unter einen Linienbus. Sie starb noch an der Unfallstelle, die Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun.

Am Fahrbahnrand gestanden

Wie es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Das spätere Opfer stand laut Polizei ersten Hinweisen zufolge mit dem Rad am Fahrbahnrand. Der Bus habe vermutlich erst das Vorderrad erfasst und dann das Fahrrad samt Frau unter sich gezogen.

Die Frau erlitt tödliche Kopfverletzungen. Ihre Identität war der Polizei am Abend noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen damit, den Unfallhergang aufzuklären.