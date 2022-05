Ein Autofahrer hat einen Radfahrer in Dreieich (Offenbach) beim Überholen umgefahren und schwer verletzt.

Danach ist er geflüchtet. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Unbekannte am Mittwochmittag auf der Hainer Chaussee so dicht an dem 64-Jährigen vorbeigefahren, dass dieser stürzte und ins Krankenhaus musste. Die Beamten suchen mögliche Zeugen.