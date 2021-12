Ein zunächst mit Worten ausgetragener Streit zwischen zwei Radfahrern und einem Autofahrer ist am Donnerstag in Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) in eine handfeste Auseinandersetzung gemündet.

Wie die Polizei meldete, kam der 27-jährige Pkw-Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.